Tömeges megbetegedés egy Lemberg megyei strand látogatói között

Negyvenhárom ember, köztük 38 gyermek került kórházba akut bélfertőzés gyanújával Lemberg (Lviv) megyében, miután a Zadorozsnye tónál pihentek.

Az érintettek június 26. és július 1. között tartózkodtak a tónál, többségük a Trosztyaneci kistérséghez tartozó szabadstrandon fürdőzött.

A legfiatalabb beteg mindössze egyéves.

Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok sem a betegektől vett mintákban, sem a tó vizében nem mutattak ki vírusos eredetű fertőzést, a bakteriológiai vizsgálatok még folyamatban vannak.

Az eset kivizsgálásának idejére a hatóságok megtiltották a fürdőzést a tóban.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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