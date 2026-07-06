Tömeges megbetegedés egy Lemberg megyei strand látogatói között
Negyvenhárom ember, köztük 38 gyermek került kórházba akut bélfertőzés gyanújával Lemberg (Lviv) megyében, miután a Zadorozsnye tónál pihentek.
Az érintettek június 26. és július 1. között tartózkodtak a tónál, többségük a Trosztyaneci kistérséghez tartozó szabadstrandon fürdőzött.
A legfiatalabb beteg mindössze egyéves.
Az eddigi laboratóriumi vizsgálatok sem a betegektől vett mintákban, sem a tó vizében nem mutattak ki vírusos eredetű fertőzést, a bakteriológiai vizsgálatok még folyamatban vannak.
Az eset kivizsgálásának idejére a hatóságok megtiltották a fürdőzést a tóban.
Forrás: Facebook/Lemberg Megyei Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ
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