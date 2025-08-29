Katonai engedélyhez kötik a tömegrendezvények megtartását

Az ukrán kormány döntése értelmében a háborús helyzetre való tekintettel minden tömeges és ünnepi rendezvényt csak a katonai vezetés jóváhagyásával lehet megtartani. Az intézkedésről Julija Szviridenko miniszterelnök számolt be.

A kabinet határozata szerint az ország régióiban a tervezett eseményeket az adott térség katonai parancsnokságával kell egyeztetni, míg a fővárosban, Kijevben kizárólag a Fegyveres Erők Vezérkarával.

A dokumentumban külön hangsúlyozzák:

„Amennyiben tömegrendezvények vagy ünnepi események szervezését tervezik, annak lebonyolítását kötelező jóváhagyatni a katonai parancsnoksággal a saját illetékességi területükön, Kijev esetében pedig az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarával.”

Kárpátalja.ma/pravda.com.ua