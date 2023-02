Továbbra is vérhiány van Kárpátalján

A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztő Állomás közlése szerint továbbra is vérhiány van megyénkben. Rh-negatív vérből szinte minden vércsoportban hiány van.

Az állomás hétfőn egy felhívást tett közzé, melyben véradásra szólította fel a kárpátaljai lakosokat.

A véradók olyan 18 és 60 év közötti állampolgárok lehetnek, akik nem rendelkeznek orvosi ellenjavallattal.

Egy év alatt egy személy csak meghatározott számú alkalommal lehet véradó: férfiak maximum ötször, nők legfeljebb háromszor adhatnak vért. A véradó egészségének védelme érdekében, a szervezet regenerációját elősegítendő, két véradás közt minimum 56 napnak kell eltelnie.

Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint véradás előtt érdemes néhány dologra jobban odafigyelni.

Három nappal előtte már ne vegyünk be fájdalomcsillapítót vagy aszpirint. 48 órával előtte már tilos az alkohol, nem ajánlott a zsíros, füstölt ételek fogyasztása. Nagyon fontos például, hogy a donor elegendő folyadékot igyon, így vénáját is könnyebb megszúrni, másrészt az átmeneti folyadékvesztés is kevésbé terheli meg a szervezetét. Egy órával előtte már tilos a dohányzás.

Véradás előtt azt is fontos átgondolni, hogy az elmúlt időszakban milyen gyógyszereket szedett a donor, ugyanis ezek is hatással lehetnek a véradásra. Vannak olyan gyógyszerek – például a véralvadásgátlók -, amelyek szedése mellett egyáltalán nem engedélyezett a véradás.

Maga a véradás egész folyamata fél óra alatt lezajlik. A tű eltávolítása után pár perc pihenés szükséges, illetve nagyon fontos a folyadékfogyasztás: fél liter a javasolt mennyiség. Ha a donor szédülést vagy gyengeséget érez, mindenképpen tájékoztatni kell az egészségügyi dolgozókat. Aznap már kerülni kell a nehéz fizikai munkát és a sportolást is.

A Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztési Központban (Cím: Ungvár, L. Tolsztoj utca 15.), hétköznapokon közép-európai idő szerint 8.00 és 13.00 óra között van lehetőség véradásra.

Kárpátalja.ma