Afrikai hőség érkezik Kárpátaljára

Kánikulára figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége: június 27. és 30. között trópusi eredetű légtömeg éri el a térséget, amely rendkívüli hőséget hoz a régióba.

Az előrejelzések szerint szombattól hétfőig a megye nagy részén 35–39 fokos csúcsértékekre kell számítani.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a forró, száraz időjárás miatt fokozottan ügyeljenek a tűzvédelmi szabályok betartására.

Tilos tüzet gyújtani, száraz növényzetet vagy hulladékot égetni, illetve nyílt lángot használni erdők és mezőgazdasági területek közelében.

Egy eldobott cigarettacsikk vagy gyufa is könnyen súlyos szabadtéri tüzet okozhat.

A rendkívüli hőség emellett megterhelheti az energiahálózatot, a közműveket, valamint fennakadásokat okozhat a vasúti és közúti közlekedésben is. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőség szerint kerüljék a napon tartózkodást, és gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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