Tudományos intézményi tanúsítványt kapott a Kárpáti Bioszféra Rezervátum

Állami tanúsítványt kapott a Kárpáti Bioszféra Rezervátum. Az akkreditáció szerint tudományos intézménynek minősülnek. Erről a rezervátum számolt be december 8-án.

Mint írták, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 2025. október 15-i 1360. számú rendelete szerint a Kárpáti Bioszféra Rezervátumot állami akkreditációval rendelkező tudományos intézményként ismerték el „természettudományi-matematikai” tudományos irányzatban, és a B kategóriába sorolták.

Az akkreditációt egy új módszer szerint hagyták jóvá, amelyet az Egyesült Királyság, Németország és Lengyelország legjobb gyakorlata alapján dolgoztak ki és hagytak jóvá 2024-ben. Ez magában foglalja mind a 37 kritériumot (publikációk, finanszírozás, anyagi-technikai bázis, nemzetközi együttműködés stb.), amely alapján értékeltek. Ehhez figyelembe vették a kutatási eredmények hatását úgy a gazdaságra, mint a természeti és kulturális értékek megőrzésére, a szociális szférára, a politikára és a tudomány népszerűsítésére.

A rezervátum legközelebb 2030-ban akkreditálódik.

Kárpátalja.ma