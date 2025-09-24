Hegyimentők siettek a 21 éves kijevi turista segítségére

Kedden egy 21 éves kijevi nő került bajba a Técsői járásban túrázás közben. A Mencsely (Mencsul) hegy környékén járva délután négy óra körül kificamodott a lába és képtelen volt tovább haladni – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának honlapján.

Segélyhívására a királymezői (Uszty-Csorna) hegyimentők siettek a helyszínre, akik rögzítették a sérült végtagot, a nőt pedig a kistérségi központba szállították.

Kárpátalja.ma

Forrás: zk.dsns.gov.ua