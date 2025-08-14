Hét tűzeset volt egy nap alatt Kárpátalján
Hét tűzesethez riasztották a tűzoltóságot Kárpátalját augusztus 13-án, valamennyi a természetben történt – közölte a kárpátaljai Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) összesítőjében.
Mint írták,
valamennyiszer a száraz aljnövényzet és hulladék kapott lángra.
A legtöbb tűz az Ungvári járásban volt, ahol négyszer vonult ki a tűzoltóság. Kétszer riasztották a DSZNSZ-t a Munkácsi járásban, egyszer a Huszti járásban. Összesen 1,5 hektárnyi kár keletkezett.
Nyitókép: korábbi felvétel, kárpátaljai DSZNSZ