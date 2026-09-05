Két ember meghalt egy éjszakai tűzben Aknaszlatinán

Két ember életét vesztette, ketten pedig megsérültek egy éjszakai tűzben a técsői járási Aknaszlatinán. A lángok egy üdülőtelep kétszintes, fából készült épületében csaptak fel.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szeptember 5-én hajnali 3 óra 55 perckor érkezett bejelentés a Turiszticsna utcában található üdülőtelepen keletkezett tűzről. A lángok az épület második emeletén csaptak fel, a fa szerkezet miatt azonban rendkívül gyorsan terjedtek, és néhány perc alatt az épület jelentős részét elborították.

Az épületből nyolc embernek sikerült kimenekülnie. Közülük egy 1970-ben született férfi és egy 1976-os születésű nő égési sérüléseket és más sérüléseket szenvedett.

Őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

A tűzoltók az épület egyik helyiségében két nő holttestére bukkantak.

A lángok megfékezésében húsz tűzoltó vett részt hat járművel. Az aknaszlatinai szakemberek mellett a taracközi (Tereszva) önkéntes tűzoltók is a helyszínen dolgoztak.

A tüzet kijvi idő szerint 5.10-kor 250 négyzetméteren lokalizálták, és 7. 25-kor sikerült teljesen eloltani.

A tűz keletkezésének okát és a tragédia pontos körülményeit vizsgálják.

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