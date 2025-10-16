Kigyulladt egy ház Alsószlatinán

Tegnap éjjel lakóházukban terjengő füst szagára ébredt egy család az ungvári járási Alsószlatinán. A tulajdonosok azonnal oltani próbálták a tetőtérben gyulladt tüzet, de nem jártak sikerrel. Az esetről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya számolt be Facebook-oldalán.

Az éjjel egy óra körül riasztott szerednyei tűzoltók 16 perc alatt a helyszínre értek. Fél óra alatt lokalizálták a tüzet, és újabb fél óra kellett a teljes eloltásához. A lángok 50 négyzetméteren terjedtek. Munkájuknak köszönhetően a ház lakótere épségben maradt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Kárpátaljai Főosztálya