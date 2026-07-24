Harmadik napja tart a tűz oltása a beregszászi hulladéklerakón
Már harmadik napja dolgoznak a tűzoltók és a kommunális szolgálatok a beregszászi szilárdhulladék-lerakón keletkezett tűz felszámolásán. A mintegy 2 hektáros területet érintő tüzet csütörtök este sikerült lokalizálni.
A szakemberek jelenleg a még izzó gócok felszámolásán dolgoznak. Ennek érdekében földdel takarják be a hulladékot, majd átforgatják a felhalmozódott szemetet. A munkálatok során eddig mintegy 2850 köbméter földet használtak fel.
Az oltásban összesen 59 ember és 19 munkagép vesz részt. A Kárpátaljai Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat 45 tűzoltót és 10 járművet vezényelt a helyszínre, köztük tűzoltóautókat, műszaki gépeket és speciális gáz- és füstvédelmi járművet.
A kommunális vállalatok dömperekkel, kotrógéppel és homlokrakodóval segítik a földmunkákat.
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