Egy nap alatt 4 tűzeset történt Kárpátalján

Vasárnap négy tűzesetet regisztráltak a kárpátaljai ökoszisztémában. A lángok a Huszti, a Beregszászi, a Munkácsi és az Ungvári járásban csaptak fel.

A legveszélyesebb riasztás a Bilkei kistérséghez tartozó Nagyrákócról érkezett. A tűz megközelített egy benzinkutat és egy kukoricatáblát.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége közleményében ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a száraz fű égetése nemcsak természet ellen elkövetett bűncselekmény, hanem valós veszélyt jelent az emberek életére és vagyonára is.

A szabálysértés pénzbírsággal büntetendő. A bírság összege magánszemélyek esetén 3060 hrivnyától 6120 hrivnyáig, tisztségviselők esetében 15 300 hrivnyától 21 420 hrivnyáig terjed.

Kárpátalja.ma