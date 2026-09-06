Tűzesetben sérült meg két személy a Técsői járásban

Két ember megsérült egy tűzesetben a Técsői járásban – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 5-én.

A közlemény szerint egy 50 éves nő másodfokú égési sérüléseket szenvedett a hátán és a végtagjain, míg egy 56 éves férfinak a jobb lábfeje tört el, miközben megpróbált kijutni az épületből.

A sérülteket a szükséges ellátást követően a Técsői Járási Kórházba szállították.

A helyszínen a kárpátaljai katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy tűz esetén mielőbb hagyják el az épületet, és ne veszélyeztessék magukat a mentés során. A tűzről haladéktalanul értesíteni kell a segélyszolgálatokat.

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