Tűzesetben sérült meg egy férfi Nagyszőlősön

Tűz ütött ki egy házban Nagyszőlősön szeptember 1-jén – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A ház 34 éves tulajdonosa egyedül próbálta eloltani a tüzet, miközben megvágta a jobb kezét.

A kiérkező mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a férfi sérülését.

A tűz 12 négyzetméteren okozott kárt: a konyha a bútoraival együtt teljesen megrongálódott.

A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét vizsgálják.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma