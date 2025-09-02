Tűzesetben sérült meg egy férfi Nagyszőlősön
Tűz ütött ki egy házban Nagyszőlősön szeptember 1-jén – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.
A ház 34 éves tulajdonosa egyedül próbálta eloltani a tüzet, miközben megvágta a jobb kezét.
A kiérkező mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a férfi sérülését.
A tűz 12 négyzetméteren okozott kárt: a konyha a bútoraival együtt teljesen megrongálódott.
A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét vizsgálják.
(Nyitókép: illusztráció)