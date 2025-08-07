Tűzesetben vesztette életét egy idős férfi a Beregszászi járásban

Halálos kimenetelű tűzeset történt Csarnatőn (Cserna) augusztus 7-én – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a helyiek értesítették a tűzoltókat egy lakóépületben keletkezett tűz miatt.

Amikor a tűzoltók a helyszínre érkeztek, már sűrű füst ömlött ki a házból, és lángokban állt az épület tetőszerkezete is. A ház átvizsgálása során, az egyik szobában megtalálták a 77 éves tulajdonos holttestét.

A 32 négyzetméteren pusztító lángokat kevesebb mint egy óra alatt megfékezték.

A tragédia körülményeit és a tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma