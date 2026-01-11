Tűzijátékozás miatt állítottak elő egy férfit Ivano-Frankivszk megyében
A hatóság munkatársai büntetőeljárást indítottak egy férfi ellen, aki tűzijátékot használt január 10-én Poljanicja községben – közölte az Ivano-Frankivszk megyei rendőrség sajtószolgálata.
A rendőrök a közösségi médiában figyeltek fel egy tűzijátékot bemutató videóra. A rendvédelmi szervek azonnal a helyszínre vonultak, és lefoglalták a tárgyi bizonyítékokat.
Kiderült, hogy a tűzijátékot egy 1984-ben született külföldi férfi indította el, hogy gratuláljon barátai esküvőjéhez.
Az ügyben eljárás indult.
A rendőrség ismét emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában a hadiállapot idején tilos a pirotechnikai eszközök használata.
Nyitókép forrása: Ivano-Frankivszk megyei rendőrség/UNIAN