Tűzijátékozás miatt állítottak elő egy férfit Ivano-Frankivszk megyében

A hatóság munkatársai büntetőeljárást indítottak egy férfi ellen, aki tűzijátékot használt január 10-én Poljanicja községben – közölte az Ivano-Frankivszk megyei rendőrség sajtószolgálata.

A rendőrök a közösségi médiában figyeltek fel egy tűzijátékot bemutató videóra. A rendvédelmi szervek azonnal a helyszínre vonultak, és lefoglalták a tárgyi bizonyítékokat.

Kiderült, hogy a tűzijátékot egy 1984-ben született külföldi férfi indította el, hogy gratuláljon barátai esküvőjéhez.

Az ügyben eljárás indult.

A rendőrség ismét emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában a hadiállapot idején tilos a pirotechnikai eszközök használata.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Ivano-Frankivszk megyei rendőrség/UNIAN