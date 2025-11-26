Ukrajnában 74 ügyészt bocsátottak el hamis rokkantsági igazolások miatt

Komoly tisztogatási folyamat zajlik az ukrán ügyészségen: 74 ügyészt menesztettek, miután kiderült, hogy hamis vagy jogtalanul megszerzett rokkantsági igazolással rendelkeztek – közölte Ruszlan Kravcsenko, Ukrajna legfőbb ügyésze.

Kravcsenko elmondása szerint a „hamis rokkantságok” témája évekig tabunak számított, mivel egyesek nem akarták látni a problémát, mások pedig jelentéktelennek tartották. A legfőbb ügyész hivatalba lépése után minden rokkantsági státusszal rendelkező ügyészt átfogó ellenőrzésre küldtek a Kvalifikációs és Fegyelmi Bizottsághoz.

Az ellenőrzés eredményei a következők lettek:

74 ügyész elbocsátása,

66 vezetői posztról való felmentés,

290 fegyelmi eljárás elindítása, amelyek még folyamatban vannak.

Több olyan ügyész ellen is bírósági eljárás indult, akik jogtalanul szereztek rokkantsági igazolást. Kravcsenko hangsúlyozta: bár a társadalom gyors és kemény megtorlást várt, minden esetet egyedileg vizsgáltak, hiszen vannak olyan ügyészek is, akik valóban jogosultak a státuszra egészségi állapotuk miatt.

„A hamis rokkantságok ügyében biztos vagyok benne, hogy nem elég a felmentés – ha bűncselekmény történt, ítélet is lesz”

– fogalmazott a legfőbb ügyész.

