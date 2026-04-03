Új rehabilitációs központ épülhet a Beregszászi kistérségben

Ivano-Frankivszkból érkező delegációt fogadott a Beregszászi kistérség.

A vendégek között volt Viktor Sztinisin, a városi tanács titkára, Jurij Haponcsuk, a polgármester-helyettes, a háborús veteránok és leszerelt személyek támogatásáért felelős osztály vezetője, valamint Olekszandr Bohacsov, a végrehajtó bizottság tagja és az Ukrán Nemzeti Gárda tisztje.

A találkozó középpontjában a jelen kihívásai álltak, és megerősítették a kölcsönös megértést és az együttműködés további erősítésének szándékát.

A testvértelepülési kapcsolat keretében a két közösség már számos szociális projektet és közös kezdeményezést valósított meg. Ennek folytatásaként bemutattak egy új elképzelést: egy korszerű, önkormányzati rehabilitációs központ létrehozását a Beregszászi kistérség területén. A projekt off-grid működéssel, autonóm energiaellátással és termálvíz hasznosításával valósulna meg.

A delegáció ellátogatott a Veterán Központba is, ahol Mihajlo Mizun koordinátor ismertette a veteránok támogatásában szerzett tapasztalatokat, és a vendégek is megosztották saját gyakorlataikat. Így mindkét fél értékes tapasztalatokkal gazdagodott.

A delegáció tagjai komoly érdeklődést mutattak a rehabilitációs központ projektje iránt, kiemelve, hogy a veteránpolitika és a rehabilitáció hosszú távú, stratégiai feladat. A cél, hogy a térség adottságait hatékonyan, a lakosság javára hasznosítsák, és a következő években következetesen haladjanak ezen az úton.

