Új rövid hívószám indult az ombudsmani hivatal forródrótjához

Új, könnyebben elérhető rövid hívószámot indított az Ukrán Ombudsmani Hivatal. Erről Dmitro Lubinec emberi jogi biztos számolt be.

A jogvédelmi segítségnyújtást biztosító „forródrót” mostantól a 1678-as rövid számon is elérhető, amelynek célja a gyorsabb és egyszerűbb kapcsolattartás.

A korábbi telefonszám — 0 800 50 17 20 — továbbra is működik a megszokott módon. Az ombudsmani hivatal szerint jelenleg átmeneti időszak zajlik, hogy minden érintett kiválaszthassa a számára legkényelmesebb kapcsolatfelvételi lehetőséget.

A hivatal hangsúlyozza, hogy továbbra is folyamatosan fogadják az állampolgárok megkereséseit és biztosítják az emberi jogok védelmét.

