Brenzovics Lászlót újabb három évre választották meg a KMKSZ elnökének

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tisztújító közgyűlésén újabb hároméves ciklusra választotta meg elnökének Brenzovics Lászlót – számolt be róla a Magyar Távirati Iroda (MTI) április 18-án.

A közlemény szerint Brenzovics László online kapcsolódott be a közgyűlésbe, mert azután, hogy az ukrán titkosszolgálat 2020 végén kommandósok bevetésével házkutatást tartott ungvári otthonában és a KMKSZ-hez köthető több intézményben, elhagyta Ukrajnát és azóta is külföldön tartózkodik.

Brenzovics elnöki beszámolójában fontosnak nevezte, hogy a háború ellenére a KMKSZ alapszabályának megfelelően sikerült lebonyolítani a tisztújítást a szövetség valamennyi alapszervezetében.

Kiemelte:

„A KMKSZ továbbra is egy működő, alulról építkező demokratikus szervezet. A kárpátaljai magyarok szociális támogatásában rendkívül fontos szerepet játszott a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa, például a segítségre szoruló beteg emberek ápolásának finanszírozásában, vagy a jogsegélyszolgálat működtetésében.”

A 36. tisztújító közgyűlés ellenjelölt nélkül választotta meg Brenzovics Lászlót a KMKSZ elnökének, és ez lesz az ötödik ciklusa a szervezet élén.

