Újabb humanitárius segélycsomagot küld Magyarország Kárpátaljára – jelentkezett be a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: „reméljük, hogy Európa egésze egy idő után csak be fogja látni, hogy a háborút eszkaláló, a háború elhúzódásával járó intézkedések helyett végre a békére kellene koncentrálni”.

A miniszter elmondta, hogy Buenos Airesbe repül, ahol fontos gazdasági és külpolitikai jellegű tárgyalások várják majd a magyar delegációt. Majd hozzátette, hogy Buenos Airesből Limába repülnek majd át, ahol több megállapodást is aláírnak majd a perui kormánnyal a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről különböző szakterületeken.

A limai tartózkodás után pedig a miniszter visszarepül Európába, hiszen péntek reggelre Brüsszelben a cseh elnökség összehívta az energiaügyi miniszterek rendkívüli tanácskozását az Európát sújtó energiaválság miatt.

Szijjártó Péter egyúttal bejelentette, hogy újabb segítséget ad a magyar kormány Kárpátaljának, hiszen Kárpátalja most egy hármas nyomás alatt áll.

Az Ukrajnában zajló háború miatt Kárpátalján a belső menekültek ezreivel, tízezreivel kell foglalkozni és kell ellátást biztosítani a számukra, másrészt sok kárpátaljai is részt vesz a háborúban, akiknek adott esetben a sérüléseinek az ellátása, ápolása is fontos feladata a kárpátaljai egészségügyi ellátórendszernek – fejtette ki a miniszter. Majd hozzátette, hogy sajnos a világjárvány sem enged a szorításából. Kárpátalján a világjárvány következményeivel is szembe kell nézni.

Annak érdekében, hogy enyhítsünk ezeken a terheken, segítséget nyújtsunk 41 ezer Pfizer-vakcina indult útnak a hajnali órákban Budapestről, és érkezik meg Ungvárra, ahol aztán Viktor Mikita (kárpátaljai kormányzó) segítségével kerülnek szétosztásra az oltások a különböző egészségügyi intézmények között – számolt be róla a miniszter.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország továbbra is a békében érdekelt, szomszédos országként nyilvánvalóan minket a háború következményei, mind gazdasági, mind energiaellátási, mind biztonsági, mind humanitárius szempontból sokkal súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét – fogalmazott. Majd hozzátette:

hirado.hu