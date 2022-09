Újabb menekültsegítő program indul Kárpátalján

A megye kormányzóhelyettese a Metrica Inc. nemzetközi segélyszervezet képviselőivel tárgyalt, amely a tél közeledtével a belső menekülteket, valamint az őket befogadó családokat támogatná anyagilag is – közölte a megyei közigazgatási hivatal a hivatalos oldalán.

A szervezet jelenleg is segíti a menekülteket, illetve a rehabilitációra szoruló katonákat fogadó kórházakat tartós élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, higiéniai felszerelésekkel. Ez a segítségnyújtás bővülne most anyagi juttatásokkal is.

Kárpátalja.ma

Fotó: carpathia.gov.ua