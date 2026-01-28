Ukrajna bekérette Magyarország nagykövetét

Az ukrán külügyminisztérium bekérette Ukrajnában Magyarország nagykövetét, Antal Heizert, és tiltakozását fejezte ki a magyar vezetés azon kijelentései miatt, amelyek szerint Ukrajna beavatkozna a közelgő magyarországi parlamenti választásokba.

Az ukrán külügyi tárca közlése szerint Kijev határozottan visszautasítja a beavatkozásra vonatkozó vádakat, és elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajnát a magyar belpolitikai folyamatokban említik. A minisztérium szerint az ilyen megnyilvánulások negatívan befolyásolják a kétoldalú kapcsolatokat.

A külügyminisztérium egyúttal jelezte: Ukrajna továbbra is nyitott a konstruktív együttműködésre Magyarországgal, és ismét hangsúlyozta az uniós csatlakozási tárgyalások megindításának fontosságát.

A történtekre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán közölte: a bekéretés nem érte váratlanul a magyar diplomáciát. Elmondása szerint az ukrán fél kifogásolta a magyar kormány által indított, az Ukrajnának szánt uniós támogatásokkal kapcsolatos nemzeti petíciót.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország álláspontja szerint a kormány megvédi az ország szuverenitását, és nem engedi, hogy külső szereplők befolyásolják az április 12-ére kitűzött országgyűlési választások kimenetelét.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter nemrég bejelentette, hogy Ukrajna felhagy a Magyarországgal szemben alkalmazott „diplomáciai figyelmen kívül hagyás” gyakorlatával, és határozott, ugyanakkor arányos válaszlépéseket tervez a barátságtalan lépésekre és az Ukrajna-ellenes retorikára.

Kárpátalja.ma