Ukrajna több mint félmillió dózis oltóanyagot kapott Dániától

Megérkezett szerdán Kijevbe 509 400 dózis AstraZeneca vakcina Dániától – közölte az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) ukrajnai képviselete az UNIAN ukrán hírügynökséggel.



A közlemény szerint a szállítmány a dán kormány adománya Ukrajnának, és része annak a programnak, amelynek keretében Dánia az év végéig hárommillió, koronavírus elleni vakcinát szállít különböző országoknak.



A most érkezett vakcinákat elsősorban azoknak szánják, akiknek a második dózisra van szükségük ebből az oltóanyagból, valamint tömeges oltópontokra is terveznek juttatni belőlük.



Közben Ukrajnában ismét gyorsult a járvány terjedése: szerdára a hivatalos adatok szerint 984-gyel 2 255 345-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 43-mal 53 024-re emelkedett. Eddig 2 188 273-an gyógyultak meg, ugyanakkor az aktív betegek száma 371-gyel 14 048-ra tovább nőtt. Kórházba 572 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került.



Az UNIAN szerint a kórházak telítettsége alapján öt régiót – köztük Kárpátalját – fenyegeti az a veszély, hogy szigorúbb járványhelyzeti osztályba sorolják. Jelenleg az ország egésze a legenyhébb, úgynevezett “zöld” kategóriában van. Kárpátalján az elmúlt három napban 87,5, 103,2 és 93,5 százalékos volt a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézmények telítettsége. A legsúlyosabb helyzet a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében alakult ki, ahol elérte a 172,7 százalékot, miközben a “zöld” besoroláshoz legfeljebb 50 százalékos a megengedett arány egyhetes összesítésben.



Közben beoltották az első kiskorúakat koronavírus ellen. A Romániával határos Csernyivci megyében négy 13 éves gyermeket oltottak be Pfizer vakcinával.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta 3 759 405-en kapták meg valamely védőoltás első, 2 151 799-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Kedden 153 258 embert oltottak be az országban.

