Országos áramszünetek kedden a rendkívüli hőség miatt

Az energetikai rendszer túlterheltsége miatt június 30-án fogyasztáskorlátozásokat vezetnek be Ukrajna összes megyéjében. Az Ukrenerho állami áramszolgáltató tájékoztatásában az áll, hogy kijevi idő szerint 17:00 és 22:00 óra között a lakosság, valamint az ipari fogyasztók is korlátozásokra számíthatnak.

Az ipari vállalatok és a gazdasági szereplők esetében teljesítménykorlátozást alkalmaznak, míg a háztartásoknál egy vagy két alvonalat érintő óránkénti áramszünetek várhatók.

A korlátozások oka a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnövekedett áramfogyasztás.

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az országos energiarendszer helyzetének alakulásától függően a korlátozások mértéke még változhat.

Kárpátalja.ma

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