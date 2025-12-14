Ukrajnába látogathat XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozása után megerősítette azon szándékát, hogy szeretne ellátogatni Ukrajnába – írja az UNIAN hírügynökség.

Az egyházfő november elején fogadta az ukrán elnököt Castel Gandolfo pápai rezidenciáján.

A találkozó után a pápa eldöntötte, hogy készen áll Ukrajnába utazni, bár az utazás számos biztonsági kérdést vet fel. Éppen ezért a Vatikán már kidolgozott egy szervezési tervet, amely lehetővé teszi, hogy XIV. Leó pápa a közel négy éve háború sújtotta országba látogasson.

