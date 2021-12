Ukrajnában tovább bővült az oltásra kötelezett munkavállalók köre

Életbe lépett csütörtökön Ukrajnában az a rendelkezés, amely tovább bővítette azoknak a munkavállalóknak a körét, akiknek kötelező felvenniük a koronavírus elleni védőoltást, különben felfüggesztik őket állásukból.

Mostantól már nemcsak a pedagógusoknak, a központi és a helyi közigazgatásban dolgozóknak kötelező a védőoltás felvétele, hanem a központi végrehajtó hatóságok irányításához kapcsolódó vállalkozások, intézmények, szervezetek, a szociális szféra és a stratégiai vállalatok – például a posta és a vasúttársaság – alkalmazottainak is.

Közben Lengyelország újabb 300 ezer dózis oltóanyagot adott át Ukrajnának, Nagy-Britanniától pedig 6600, a koronavírus kimutatására szolgáló polimeráz láncreakciós készlet érkezett az országba, amellyel 633 ezer teszt végezhető el. Kijev 41 667 ilyen készlet megvásárlásáról kötött megállapodást Londonnal, eddig ez a második szállítmány, amely megérkezett az országba.

Viktor Ljasko egészségügy miniszter tájékoztatása szerint Ukrajnában eddig egyedül a fővárosban, Kijevben haladta meg az ötven százalékot azoknak a száma, akik megkapták a védőoltás mindkét adagját. Ez a kijeviek 65 százaléka, míg Kijev megyében a második legtöbb az országban, 49 százalék. Ukrajna többi régiójában – a főváros, Kijev és Poltava megye kivételével – még nem érte el az ötven százalékot azoknak a száma sem, akik legalább egy adag oltást felvettek.

Az egészségügyi tárca csütörtöki közlése szerint eddig Ukrajnában még nem mutatták ki a koronavírus legújabb, omikron nevű változatát.

Az UNIAN hírügynökség arról számolt be, hogy a kárpátaljai Ungváron létesített anonim oltóponton november 17. és december 8. között 1420-an olttatták be magukat. Az anonim oltópont egyik kezdeményezője, Viktor Petrov fertőző betegségekre szakosodott orvos elmondta, hogy valamennyiüknek hamis oltási igazolása volt, ezért vették fel ott a vakcinát. Eddig az oltásért névtelenül jelentkezők többsége egészségügyi alkalmazott, állami tisztviselő, illetve pedagógus volt. Az egészségügyi miniszter korábban egy nyilatkozatában elutasítóan állt hozzá a kezdeményezéshez. Közölte, hogy a hamis oltási igazolásokkal rendelkezőknek nyújtott amnesztia máshogyan működik: azoknak, akik ténylegesen be akarják adatni maguknak az oltást, a háziorvosukhoz kell fordulniuk, akinek kötelessége bejelentést tenni a rendőrségen, majd bírósági úton mentik fel a beoltottat a jogi felelősségre vonás alól. Ezzel szemben az anonim oltópont nem ad ki információt a hatóságoknak az ott beoltottakról.

Forrás: mti.hu