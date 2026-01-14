Kinevezte az ukrán parlament az új védelmi minisztert 

Mihajlo Fedorovot nevezte ki új védelmi miniszternek szerdán az ukrán parlament Denisz Smihal helyett, aki új tisztségeket kapott.

Az előterjesztést 277 képviselő támogatta. Az új tárcavezető kinevezéséhez legalább 226 voksra volt szükség. Fedorov eddig az első miniszterelnök-helyettesi és digitális fejlesztésért felelős miniszteri posztot töltötte be.

A törvényhozás Denisz Smihal eddigi védelmi minisztert első miniszterelnök-helyettessé és energiaügyi miniszterré nevezte ki 248 támogató szavazattal.

A parlament a személyi döntések mellett megszavazta a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbítását 2026. május 4-ig. Az előterjesztésre 330 képviselő szavazott igennel.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: rbc.ua/Марія Кучерявець

Kapcsolódó: