Álhírterjesztő csalókra figyelmeztet az Ukrenerho

Az Ukrenerho áramszolgáltató vállalat felhívása szerint egyes Telegram-csatornákon hamis információk terjednek állítólagos vészhelyzeti áramkimaradásokról, melyek Ukrajna minden megyéjét érintenék. Az álhírek az országot ért éjszakai rakéta- és dróntámadások után kaptak szárnyra.

A rémhírterjesztők az Energiaügyi Minisztérium nevével visszaélve, az Ukrenerho vállalatra hivatkozva próbálnak hitelt adni az információnak. A vállalat mindenkit arra kér, ne nyissák meg az ilyen bejegyzések alatti hivatkozásokat, mert a felhasználók könnyen csalás áldozataivá válhatnak.

Emlékeztetnek, hogy az ukrán energiarendszer állapota jelenleg stabil és ellenőrzött, a vállalat egyik régióban sem korlátozta az áramszolgáltatást.

Kérik, hogy az állampolgárok csakis az Ukrenerho és az Energiaügyi Minisztérium hivatalos oldalairól tájékozódjanak.

Forrás: Telegram/Ukrenergo