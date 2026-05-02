Ülésezett a Szolyvai Emlékparkbizottság

A Kárpát-medence legnagyobb kegyeleti parkjában tartotta meg soros ülését a Szolyvai Emlékparkbizottság május 1-jén. Az eseményről dr. Dupka György, a bizottság titkára a Facebook-oldalán.

Az ülés a Szolyvai Emlékpark körbejárásával kezdődött, majd dr. Tóth Mihály, a bizottság elnöke tartott rövid értékelést, Dupka György pedig az emlékparkkal kapcsolatos tevékenységéről számolt be.

Az ülés résztvevői döntöttek az idei megemlékezések időpontjairól, melyek a következőképpen alakulnak:

2026. november 19. – megemlékezés a Sztarij Szambori Emlékparkban;

2026. november 20. – GULAG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma a beregszászi Európa–Magyar Házban;

2026. november 21. – megemlékezés és koszorúzás a Szolyvai Emlékparkban.

Az ülés résztvevői felköszöntötték az emlékpark főgondnokát, Argyelán Györgyöt 80. születésnapja alkalmából, és elfogadták a 2026. évre beütemezett projekteket.

A bizottság év végéig több mint 300 feliratos emléktáblát szeretne felállítani a Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatásával, amelyeken közel kétezer áldozat nevét örökítenék meg, akik a szovjet GULÁG-GUPVI-táborokban hunytak el.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: dr. Dupka György Facebook-oldala