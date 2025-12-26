Mintegy 80 ember rekedt egy ülőliftben a Kárpátokban

Leállt egy ülős felvonó Lemberg megyében, a Zahar Berkut hegyen – az ülőliftben csaknem 80 ember rekedt. Az esetről ukrán források számoltak be december 26-án.

A helyszínre a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) hegyi mentőegységei vonultak ki, akik azonnal megkezdték a mentési munkálatokat. A legfrissebb adatok szerint eddig 42 személyt sikerült biztonságosan lehozni a felvonóról, köztük 22 gyermeket.

A mentőakció jelenleg is tart, a szakemberek folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden érintettet biztonságban a földre juttassanak. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt a lift leállásának okáról, illetve arról sem, hogy történt-e sérülés.

Fotó: DSZNSZ/Lemberg

Kárpátalja.ma