Nagyszabású ellenőrzés Ungvár előtt

Szerda reggel torlódás alakult ki Ungvár előtt, az Ukrajinszka utcán. A katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai és a rendőrök a városba érkező minden 18 és 60 év közötti férfit ellenőriznek. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be a Telegramon augusztus 13-án.

Az ellenőrzés célja a hadkötelezettséggel kapcsolatos szabályszegések kiszűrése. Az illetékesek azokat a személyeket keresik, akik eddig nem szerepeltek a katonai nyilvántartásban, nem frissítették az adataikat, vagy nem rendelkeznek katonakönyvvel, illetve „Rezerv+” QR-kóddal.

A helyszíni beszámolók szerint az ellenőrzés nyugodt ütemben zajlik. Ugyanakkor a dokumentumokat gondosan átnézik, összevetik az adatbázissal, és gyanú esetén az érintetteket külön vizsgálatra irányítják.

Kárpátalja.ma