Konferencia a városi mobilitásról Ungváron

A közlekedés és városi mobilitás jövőjéről szóló országos és nemzetközi párbeszéd központja lesz Ungvár szeptember 3. és 5. között. A megyeközpontban rendezik a III. Összukrajnai Városi Mobilitási Fórumot (Uzhhorod Urban Mobility Forum 2025) – tudatta az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldalán.

Az eseménynek több mint kétszáz meghívott szakértője van. Az ukrán kormány, a vállalkozások, a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok képviselői fejtik ki véleményüket a témában, ezzel alakítva az ukrajnai mobilitás jövőjét.

A fórum meghívottja többek között:

– Szerhij Derkacs, az ukrajnai régiók és kistérségek infrastruktúrájának fejlesztéséért felelős miniszterhelyettes;

– Ungvár, Ivano-Frankivszk, Ternopil, Hmelnyick és Mikolajiv városok polgármesterei;

– Rádai Dániel, Budapest VIII. kerületének alpolgármestere;

– Gertheis Antal a Magyar CIVINET és a MOBILISSIMUS képviseletében;

– Hubert Trammer Lengyelországból (New European Bauhaus);

– a Skoda Electric, az Európai Fejlesztési Bank, a Világbank küldöttjei és más szakemberek.

A három nap során a fenntartható közlekedésről szóló panelbeszélgetések, workshopok mellett egy elektromos közlekedést bemutató kiállítást is megtekinthetnek a látogatók a Petőfi téren. A megbeszéléseken külön hangsúlyt kap az akadálymentesség témája, az Uklon vállalat által fenntartott speciális taxiszolgáltatás, valamint a fogyatékkal élők számára kialakítható útvonalak lehetősége, figyelembe véve a kerekesszékes közösség tapasztalatait.

Kárpátalja.ma

Forrás: az Ungvári Városi Tanács Facebook-oldala