A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága keresztény pedagógus szakmai napot szervez június 13-án Beregszászban – derül ki a Kárpátaljai Református Egyház Facebook-oldalán .

Az eseménynek a Beregszászi Református Templom ad otthont, a program közép-európai idő szerint 9.00 órakor kezdődik.

A szakmai nap célja, hogy a pedagógusok, hitoktatók és gyermekmunkában szolgálók számára szakmai és lelki feltöltődést nyújtson, valamint közös gondolkodásra adjon lehetőséget a nevelés aktuális kérdéseiről.

A rendezvény nyitó áhítatát Ft. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke tartja. A főelőadó Uzsalyné Dr. Pécsi Rita PhD neveléskutató lesz.

A szakmai nap két fő témája:

A hatékony nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia

Rejtett erőforrásunk: a kapcsolat

A szervezők szeretettel várják a lelkipásztorokat, hitoktatókat, líceumi tanárokat, nevelőket, óvodapedagógusokat, valamint minden, gyermekmunkában szolgáló érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül, egyházi és állami intézményekből egyaránt.

A rendezvényről további információ a Kárpátaljai Református Egyház hivatalos Facebook-oldalán érhető el.

