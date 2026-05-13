Keresztény pedagógus szakmai napot szerveznek Beregszászban
A Kárpátaljai Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága keresztény pedagógus szakmai napot szervez június 13-án Beregszászban – derül ki a Kárpátaljai Református Egyház Facebook-oldalán közzétett felhívásból.
Az eseménynek a Beregszászi Református Templom ad otthont, a program közép-európai idő szerint 9.00 órakor kezdődik.
A szakmai nap célja, hogy a pedagógusok, hitoktatók és gyermekmunkában szolgálók számára szakmai és lelki feltöltődést nyújtson, valamint közös gondolkodásra adjon lehetőséget a nevelés aktuális kérdéseiről.
A rendezvény nyitó áhítatát Ft. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke tartja. A főelőadó Uzsalyné Dr. Pécsi Rita PhD neveléskutató lesz.
A szakmai nap két fő témája:
- A hatékony nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia
- Rejtett erőforrásunk: a kapcsolat
A szervezők szeretettel várják a lelkipásztorokat, hitoktatókat, líceumi tanárokat, nevelőket, óvodapedagógusokat, valamint minden, gyermekmunkában szolgáló érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül, egyházi és állami intézményekből egyaránt.
A rendezvényről további információ a Kárpátaljai Református Egyház hivatalos Facebook-oldalán érhető el.