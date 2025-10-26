Közúti baleset történt Ungváron

Két jármű ütközött össze ma este Ungváron, a Mitna utcai körforgalom közelében. Rendőrök és mentők érkeztek a helyszínre, a forgalom lassan halad – írja a Novini Zakarpattya hírportál.

A baleset részletei egyelőre nem ismertek, ám a mentők jelenléte arra enged következtetni, hogy az ütközésnek sérültjei is lehetnek.

Az út nehezen járható, a forgalmat rendőrjárőr irányítja. A portál megjegyzése szerint a rendőri intézkedés és a járművek elszállítása akár órákig is eltarthat.

Az autósoknak a környék elkerülését javasolják, minden sofőrt fokozott óvatosságra intenek.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya