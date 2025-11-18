Garázstűz áldozata lett egy ungvári férfi

Egy 70 éves férfi életét követelték a lángok november 18-án Ungváron. A tűzoltókhoz kijevi idő szerint 12.29-kor telefonáló szomszéd arról számolt be, hogy egy Mihalovecka utcai családi ház alagsorában található garázsból gomolyog a füst. Az esetről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége számolt be a Facebookon.

A megyeszékhely tűzoltóinak kiérkezésekor a lángok teljesen ellepték a garázshelyiséget, a sűrű füst miatt gázálarcban kellett dolgozniuk. Az oltás során VAZ 2105 típusú személygépkocsija közelében rátaláltak a 70 éves tulajdonos holttestére.

A 30 négyzetméteren pusztító tűz oltása egy órán át tartott, a garázs teljesen kiégett. A szakembereknek sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a lakóház felső két szintjére.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/DSZNSZ Kárpátalja