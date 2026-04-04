Súlyos jogsértések az ungvári toborzóközpontban

Az ungvári toborzóközpontban járt Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi biztosa. Látogatása után embertelen körülményekről, a higiénia teljes hiányáról és súlyos jogsértésekről számolt be.

Mint írja, az intézmény katonai vezetői igyekeztek megakadályozni az ellenőrzést, ám így is döbbenetes részletek derültek ki.

A hadkiegészítő központ épületében gyakran hetekig – 21, 24, 30 vagy akár 50 napig – tartottak fogva embereket minden jogalap nélkül. A jelentéshez csatolt videóban egy veterán arra panaszkodik, hogy hadviselt státuszát bizonyító igazolását is semmibe veszik. A fogvatartottaktól jegyzőkönyv nélkül elkobozzák irataikat és telefonjaikat, ezáltal megfosztva őket mindenféle jogi védelemtől.

Méltatlan körülmények közé kerülnek a hadkötelesek:

40-60 főre 3 bögre és 8 fémtányér jut, melyeket az embereknek étkezéskor felváltva kell használniuk anélkül, hogy elmosnák őket.

A rendszeres élelmezés megléte sem bizonyított. Egyetlen mellékhelyiségen és zuhanyzón osztoznak az ide bezártak, ágyneműt nem biztosítanak számukra.

A toborzóközpont vezetői laikusok számára is nyilvánvaló betegségekre, testi fogyatékokra sincsenek tekintettel. Az emberi jogi biztos beavatkozásának köszönhető például, hogy orvosi ellátást kapott egy férfi, aki napok óta nem kapott segítséget, holott vérnyomása életveszélyesen magas (190/100) volt.

Az ellenőrzés nyomán Dmitro Lubinec büntetőeljárás indítását kezdeményezte többek közt jogellenes fogva tartás, kínzás és hatalommal való visszaélés gyanúja miatt.

Az ombudsman a toborzóközpontok munkatársai elleni erőszakos fellépésekre utalva felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem történik radikális változás a mozgósítás rendszerében, a helyzet még nagyobb társadalmi megosztottságot és súlyosabb jogsértéseket idézhet elő.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: