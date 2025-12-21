Ungváron 75 ezer hrivnyás pénzbírságot szabtak ki egy sofőrre
A közlekedési szabályok megsértése miatt igazoltatták egy VAZ márkájú személyautó sofőrjét Ungváron – tudatta a Kárpátaljai Járőrszolgálat a Facebook-oldalán december 21-én.
Az okmányok ellenőrzése során a járőrök felfedezték, hogy a járművezető nem rendelkezik jogosítvánnyal, mivel a bíróság korábban megfosztotta vezetési jogától.
A sofőrön ezenkívül ittasság jelei is mutatkoztak, de a férfi megtagadta az orvosi vizsgálatot.
A rendfenntartók jegyzőkönyvet készítettek az esetről. A sofőrt összesen 75 ezer hrivnya pénzbírsággal büntették.