Ungváron bővítik a temetőhöz járó buszjáratokat mindenszentekre és halottak napjára

Ungváron növelik a városi temetőhöz közlekedő buszok számát.

Ezt a döntést október 22-én hozta meg az Ungvári Városi Tanács végrehajtó bizottsága. Tekintettel a megnövekedett utasforgalomra a megemlékezést megelőző napokon, a bizottság úgy döntött, hogy fokozza a lakosok közlekedési lehetőségeit.

Az Ungvári Városi Közlekedési Vállalat 2025. október 25-től november 1-ig a következő intézkedéseket teszi:

megnöveli az 156-os számú városi járat buszainak számát;

meghosszabbítja a 20-as és 24-es járatok útvonalát a „Barvinkó” temetőig.

A döntés célja a polgárok kényelmes és biztonságos közlekedésének biztosítása azokban a napokban, amikor hagyományosan megnő a temetőlátogatók száma.

