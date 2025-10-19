Útjavítási munkálatok folynak a Huszti járásban

Két fontos útszakaszon is tart a felújítás a Huszti járásban. Javításuk nemcsak a települések összeköttetését, de az ukrán–román határhoz való gyors eljutást is garantálja – olvasható a Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat Facebook-oldalán.

Kátyúzást és aszfaltozást végeznek a Herincse (Horincsovo)–Monostor (Monasztirec)–Medvezsij útvonalon, illetve új aszfaltréteget kap az О-071302 jelölésű közút Visk, Rákos és az államhatár közötti szakasza is.

A munkálatokat a megyei közútkezelővel szerződésben álló alvállalat végzi.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Közútkezelő Szolgálat