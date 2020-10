Vállalkozók tüntetnek Perecsenyben

Közel 100 helyi és a járásból való vállalkozó vonult ki tüntetni a Perecsenyi Járási Tanács épülete elé október 28-án.

Mivel a karantén besoroláskor Perecseny vörös zónába került, bezártak az üzletek.

A kis- és középvállalkozások tulajdonosai így nem jutnak bevételhez, viszont az adót továbbra is fizetniük kell.

A vállalkozók beadványt nyújtottak be a járási tanácshoz, hogy a járványügyi szabályok betartásával engedélyezzék számukra a további működést, ahogy a nagyvállalatok esetében is, mivel ezek karantén ideje alatt is üzemelhetnek – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.

Kárpátalja.ma