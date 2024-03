Változások a határsávban tartózkodó személyekkel kapcsolatban

A Miniszteri Kabinet 2023.december 7-én módosításokat vezetett be az 1998-tól érvényben lévő „A határrendészetről” szóló határozatban:

· A végrehajtott változtatásoknak megfelelően különleges határrendet alakítottak ki. Ennek értelmében az ukrán határtól számított 30–50 méteres földterületen belül tilos a szabad beutazás, tartózkodás, lakhatás, személyek mozgása, valamint az államhatár védelmével nem összefüggő tevékenységek végzése szárazföldön, a határfolyó, tó vagy más vízi objektum ukrán részének partja mentén, amelyeket az Állami Határszolgálat katonai egységei állandó használatra biztosítanak mérnöki és műszaki létesítmények építése, rendezése és karbantartása céljából, valamint kerítések, határtáblák, határátkelőhelyek és kommunikáció számára. A különleges határrezsim betartásának ellenőrzését Ukrajna Állami Határszolgálata végzi.

· Korlátozásokat vezetnek be a határsávban tartózkodó személyekkel kapcsolatban is. Ukrajna állampolgárai, külföldi személyek és hontalanok az Állami Határszolgálat illetékes szervének engedélyével léphetnek be, tartózkodhatnak, lakhatnak, végezhetnek munkát és haladhatnak át a határövezeten, feltéve, hogy rendelkeznek a személyazonosságukat igazoló dokumentumokkal. Az említett engedélyt Ukrajna Állami Határszolgálatának határvédelmi szerve adja ki.

· A beutazási, tartózkodási, letelepedési, munkavégzési és határzónába történő áthaladási engedély megszerzése érdekében a személynek joga van az Állami Határszolgálat illetékes szervéhez fordulni. Az engedély az Állami Határszolgálati szerv azon illetékességi területén érvényes, amelyre azt kiadták.

· Az Állami Határszolgálat szerve az engedély megadásának vagy érvénytelenítésének igénylésétől, és az ahhoz csatolt dokumentumok kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül hoz határozatot az engedélyezésről, az engedély megtagadásáról vagy a kiadott engedély érvénytelenségéről. Az engedély formáját és a kiadásának megtagadásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló határozatot a belügyminisztérium erre vonatkozó végzése hagyja jóvá, amely a közzétételt követően lép hatályba.

Kárpátalja.ma