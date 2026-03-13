Változhatnak a szabályok az idősebb járművezetők számára Ukrajnában

Ukrajnában módosíthatják az idősebb járművezetőkre vonatkozó szabályokat: a 65 év feletti sofőröknek gyakrabban kellene megújítaniuk vezetői engedélyüket, valamint rendszeres orvosi vizsgálatokon kellene részt venniük. Az erre vonatkozó javaslat a 8082-es számú kormányzati törvénytervezetben szerepel – számolt be róla az OBOZ.UA.

A kezdeményezés célja, hogy növelje a közúti közlekedés biztonságát, valamint közelebb hozza az ukrán szabályozást az Európai Unió számos országában alkalmazott normákhoz. A tervezet szerint az életkor előrehaladtával fokozatosan csökkenne a vezetői engedélyek érvényességi ideje, és a járművezetőknek gyakrabban kellene igazolniuk egészségi állapotukat.

A javaslat a következő változtatásokat tartalmazza:

65 éves kor után a járművezetőknek ötévre adnák ki a jogosítványt, valamint orvosi vizsgálaton kellene részt venniük;

70 éves kor után a vezetői engedély legfeljebb két évre lenne kiadható;

75 éves kor felett a sofőröknek évente kellene orvosi vizsgálaton részt venniük, és évente megújítaniuk a vezetői engedélyüket.

A tervezett módosítások nemcsak az újonnan kiadott jogosítványokra vonatkoznának, hanem a korábban kiállított dokumentumokra is.

A törvénytervezet külön figyelmet fordít az orvosi ellenőrzésekre. Az elképzelések szerint az idősebb járművezetők számára ezek a vizsgálatok átfogóbbak lennének. A szokásos orvosi vizsgálat mellett akár kognitív teszteket is bevezethetnek, amelyek segítségével felmérnék többek között a rövid távú memóriát, a reakcióidőt és a koncentrációs képességet.

A szakértők szerint ezek a vizsgálatok segíthetnek megállapítani, hogy a járművezető képes-e gyorsan reagálni a közlekedési helyzetek változására, betartani a szabályokat és biztonságosan vezetni.

A szabályok megsértése esetén felelősségre vonásra is sor kerülhet.

A törvénytervezet kezdeményezői szerint a változtatások hozzájárulhatnak az utak biztonságának növeléséhez. Az életkor előrehaladtával romolhat a reakcióidő, a figyelemkoncentráció és a gyors döntéshozatal képessége, ezért a rendszeres orvosi ellenőrzések segíthetnek időben felismerni az ilyen változásokat.

Kárpátalja.ma