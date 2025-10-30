Vándormadarak ezrei szelik át az eget Kárpátalja felett

Kárpátalján, amely híres festői tájairól és gazdag élővilágáról, október 30-án megkezdődött a vándormadarak őszi vonulásának aktív szakasza – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál.

A látványos természeti jelenség, amely a valódi ősz beköszöntét jelzi a Kárpátok vidékén, nemcsak a természetvédők, hanem a helyiek figyelmét is felkeltette.

A madarak őszi elvonulását a megye több pontján is megfigyelték. A természetkedvelő és fotós Iván Marinec egyedülálló felvételt osztott meg a közösségi médiában: a képen pompás fehér hattyúk láthatók, amint aranysárga lombú erdők fölött repülnek dél felé.

A fotó gyorsan elterjedt az interneten, és sokak számára az ősz és a közelgő hideg hónapok szimbólumává vált. A szerző szerint Kárpátalja ideális hely a madárvonulás megfigyelésére, hiszen a régió változatos domborzata és tavainak sokasága természetes pihenőhelyet biztosít a madaraknak.

Az ökológusok a madárvonulás kezdetével kapcsolatban közleményt adtak ki, amelyben arra kérik a lakosságot, hogy felelősen viselkedjenek a madarak által használt útvonalakon.

„Idén a madarak a megszokott időben kezdik meg az őszi vonulást, ami a térség éghajlati stabilitását jelzi. Feladatunk, hogy biztonságos körülményeket teremtsünk a madarak átvonulása során. Arra kérjük a lakosokat, hogy ne közelítsenek meg fészkelőhelyeket, és ne etessék a vadon élő madarakat, különösen a hattyúkat és vadludakat, mert ez megzavarhatja természetes viselkedésüket” – hangsúlyozták a szakemberek.

Kárpátalja kelet-európai szinten is kiemelt szerepet tölt be a vándormadarak mozgásában. A Kárpátok előhegyei és völgyei természetes „migrációs folyosókat” alkotnak, amelyeket a madarak évszázadok óta használnak. A Tisza és az Ung völgye, valamint a megye tavainak és mocsarainak rendszere pihenő- és táplálkozóhelyet biztosít a vonuló madarak számára, mielőtt dél felé folytatnák útjukat.

A természetvédők kiemelik: e vízi élőhelyek megőrzése kulcsfontosságú Ukrajna ökológiai egyensúlya szempontjából, hiszen ezek nemcsak madaraknak, hanem számos más állatfajnak is menedéket nyújtanak.

Az őszi madárvonulás Kárpátalján különleges élményt kínál mindazoknak, akik szeretik a természetet. A szakértők azonban néhány alapvető szabály betartását javasolják:

Tartsunk távolságot: a madarakat csak biztonságos távolságból figyeljük meg, lehetőleg távcső vagy teleobjektív segítségével.

Kerüljük a zajt: csendben maradjunk, különösen vízpartokon, ahol a madarak pihennek.

Ne szemeteljünk: a természetben hagyott hulladék veszélyeztetheti az állatokat és szennyezi élőhelyüket.

A vándormadarak őszi útja emlékeztet bennünket a Kárpátok vidékének természeti gazdagságára és szépségére, valamint arra, milyen fontos megőrizni ezt a törékeny egyensúlyt a jövő nemzedékei számára.

