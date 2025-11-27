Vendégség közben rabolt ki egy férfi egy nőt Ungváron

Egy rivnei lakos november 26-án bejelentést tett a rendőrségen, miszerint Ungváron kirabolták.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kihallgatás során kiderült, hogy az átmenetileg a megyeszékhelyen tartózkodó 43 éves nő egy férfit hívott vendégségbe, akivel nemrég ismerkedett meg. A közös időtöltés során a férfi hirtelen agresszívan viselkedett: erőszakkal elvette a nő két mobiltelefonját, valamint pénztárcáját a benne lévő bankkártyákkal és készpénzzel. Ezt követően elmenekült a helyszínről.

A sértett leírása alapján az ungvári bűnügyi rendőrök gyorsan azonosították a támadót. Kiderült, hogy a 37 éves férfi a mukácsi járásbeli Bagolyháza (Bilaszovica) községből származik, és korábban többször is érintett volt vagyon elleni bűncselekményekben. A férfit gyorsan felkutatták és őrizetbe vették. A megtalált tárgyakat a rendőrség visszaadta a tulajdonosnak.

Az ügyben eljárás indult.

