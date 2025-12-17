Veteránközpont nyílt Beregszászban

Veteránközpontot adtak át Beregszászban december 16-án – adta hírül a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) a Facebook-oldalán.

A központot kifejezetten a frontról hazatért katonák, valamint családtagjaik számára hozták létre. Úgy alakították ki, hogy segítsen a veteránoknak beilleszkedni a civil életbe.

A beregszászi immár a negyedik veteránközpont Kárpátalján. A központban kaphatnak jogi segítséget és konzultációt szociális kérdésekben, pszichológiai támogatást, valamint lehetőségeket az oktatásra és az önmegvalósításra.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Facebookon közzétett bejegyzésében kiemelte, hogy a központ a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció, a Kárpátszka Szics Kárpátaljai Katonai Hazafias Egyesület, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai különálló egysége, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztálya, valamint a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat civil szervezet támogatásával jött létre.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Kárpátaljai OVA