Vezetői értekezletet tartott a PAPILIO Egyesület

Tartalmas oktatói értekezletet szervezett a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a nagydobronyi Három Ász étteremben augusztus 6-án.

Az egyesületnek jelenleg 9 állandó munkatársa van, akik számára Dr. Szanyi Szabolcs, az egyesület elnöke tartott előadást a PAPILIO eddigi eredményeiről és jövőbeli terveiről. Az értekezleten a résztvevők átbeszélték a megvalósítandó programok pontos menetét és lehetőségeit.

Az elnök beszámolójában elmondta, hogy az egyesület 2014 óta folytat környezetvédelmi és szemléletformáló tevékenységet a kárpátaljai magyar közoktatási intézmények tanulói számára. Az elmúlt 7 év alatt szoros együttműködést alakított számos helyi közoktatási intézménnyel, köztük a Nagydobronyi Líceummal, a Tiszaágteleki Általános Iskolával, illetve a Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskolával. Ezekben az iskolákban évek óta PAPILIO szakkör működik, amely nagy népszerűségnek örvend a tanulók körében. Kitért arra is, hogy a szervezet a fennállása óta kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki a hazai és a szomszédos országok szakmai civil szervezeteivel, felsőoktatási intézményeivel, valamint Nemzeti Park igazgatóságokkal, állatkertekkel és múzeumokkal is. Ebből kifolyólag több olyan lehetőség is adott a szervezet munkatársai számára, amelyet kihasználva szélesebb ismeretekre tehetnek szert.

Az elnök kihangsúlyozta, hogy a szervezet jelenleg is több környezetvédelmi projektben vállal aktív részt. A legfontosabb talán a nemzetközi összefogáson alapuló TidyUp/Forrástól a torkolatig projekt, amely a Tisza hulladékmentesítésére irányuló Interreg program. A programhoz szorosan kapcsolódik a szervezet ilyen irányú további tevékenysége is, pl. a napokban véget ért IX. Felső-Tiszai PET Kupán való részvétel.

A rendezvény végén a résztvevők megállapodtak az egyesület eszköztárának fejlesztési elveiben, valamint azokban a megvalósítandó programokban, amelyek újszerűnek hathatnak az itt élő lakosság körében.

A program a Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület