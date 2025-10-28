Vihar közeleg Kárpátaljára: jelentős eső, havas eső és erős szél érkezik

A kárpátaljai lakosoknak fel kell készülniük az időjárás hirtelen romlására. Az előrejelzések szerint október 29-én éjjel és reggel jelentős csapadék és erős széllökések várhatók, ezért a meteorológusok I. fokozatú (sárga) riasztást adtak ki.

A regionális hidrometeorológiai központ tájékoztatása szerint a vihar elsősorban a megye középső és keleti részét érinti.

Jelentős csapadék: intenzív esőre lehet számítani, amely 12 óra alatt 15–29 mm mennyiséget érhet el.

Hó a hegyekben: a magasabban fekvő területeken havas eső vagy havazás is előfordulhat, a csapadék mennyisége 7–19 mm lehet.

A széllökések elérhetik a 15–20 m/s-ot.

A meteorológiai figyelmeztetés alapján a lakosságot óvatosságra intik, különösen azokat, akik hegyi túrákat vagy utazásokat terveznek a következő órákban.

Kárpátalja.ma