Vihar közelít Kárpátaljához: 73 km/órás széllökések és heves esőzések várhatók
Erős viharfront közelít Kárpátalja felé. A meteorológusok előrejelzése szerint a megye hegyvidéki területein akár 73 km/órás széllökések és kiadós csapadék is várható. A legerősebb szelet az Ökörmezői, Rahói és Kőrösmezői kistérségekben jósolják.
A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint a viharos szél nehezítheti a közlekedést a hegyi hágókon, különösen a Toronyai (Torunyszki) és Tatár (Jabluneci)-hágón. Előfordulhatnak vezetékleszakadások, valamint kidőlt fák is.
„A lakosokat arra kérjük, legyenek óvatosak – kerüljék a hegyi túrákat, ne parkoljanak fák vagy reklámtáblák alatt” – figyelmeztettek a meteorológusok.
A szél mellett intenzív esőzés is érkezik, főként a hegyvidéki térségekben. A nappali hőmérséklet 5–11 °C között alakul, a magasabb helyeken havas eső is előfordulhat.
„A rossz idő legalább október 25-ig tart, ezt követően fokozatos lehűlésre és a szél mérséklődésére számíthatunk” – tették hozzá a szakemberek.
A katasztrófavédelem a következő óvintézkedéseket javasolja a lakosságnak:
- zárják be az ablakokat és az erkélyajtókat,
- ne hagyják a gyerekeket felügyelet nélkül a szabadban,
- csak indokolt esetben induljanak útnak a hegyvidéki térségekbe,
- a helyi önkormányzatokat arra kérik, készüljenek fel esetleges áramszünetekre és sürgősségi helyzetekre.
A meteorológiai helyzet gyorsan változhat, ezért a lakosokat arra kérik, hogy kövessék a friss információkat a hivatalos csatornákon.