Újabb viharjelzést adtak ki Kárpátaljára

Ismét viharra figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai osztálya július 17-én és 18-án.

A héten már negyedszer adtak ki figyelmeztetést.

Az előrejelzések szerint zivatarokra, heves széllökésekre és akár jégesőre is számíthatunk a régióban.

Ma, július 17-én elsőfokú riasztás van érvényben.

Holnap, azaz július 18-án is csapadékos idő várható. Heves esőzések, jégeső várható. Vihar idején megélénkül a szél, helyenként meg is erősödik, 17–22 m/s sebességű széllökések várhatóak. Egyes területeken 6–19 mm átmérőjű jégeső is előfordulhat.

Az időjárási körülmények fennakadásokat okozhatnak az energia- és közműszolgáltatások munkájában, az utakon, a mobilszolgáltatás is akadozhat.

Elsőfokú (sárga) riasztás lesz érvényben.

