Vita a jánosi hulladékfeldolgozó körül: eltérő álláspontok a projekt átadásáról

Eltérő nyilatkozatok jelentek meg a jánosi hulladékfeldolgozó üzem státuszával kapcsolatban Volodimir Csubirko és Babják Zoltán részéről.

, hogy a jánosi hulladékfeldolgozó üzem EU-támogatással megvalósult projekt, amely szerinte teljes egészében elkészült. Bejegyzésében 5,5 millió eurós uniós finanszírozásról számolt be, és úgy fogalmazott: az Európai Bizottság elfogadta a Tisza ETT projektjelentéseit, és jelenleg nincs ismert kifogás a beruházással kapcsolatban.

Állítása szerint az építési munkálatok befejeződtek, az objektum elkészült, és a létesítményt átadták a Beregszászi kistérségnek. Csubirko szerint a további feladat az üzem hivatalos működésbe helyezése, amelyhez már a helyi önkormányzat részéről szükséges lépések kellenek.

A politikus azt is közölte, hogy az építkezés teljes ideje alatt több hatósági ellenőrzés zajlott, amelyek során – állítása szerint – szabálytalanságot nem tártak fel.

Ezzel szemben : nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy az üzemet hivatalosan átadták volna a kistérségnek.

A polgármester szerint a Beregszászi Városi Tanács nem kapott és nem írt alá olyan dokumentumot, amely a létesítmény hivatalos átvételét igazolná. Emellett hangsúlyozta, hogy az objektum tulajdonjogának állami bejegyzése sem történt meg.

Babják Zoltán kiemelte: az üzem üzembe helyezése külön jogi eljárás, amely kizárólag az ukrán jogszabályok szerint, a szükséges dokumentáció és ellenőrzések után történhet meg. Mint fogalmazott, minden olyan kijelentés, amely „teljes átadásról” szól, jogilag pontatlan és félrevezető képet adhat a projekt aktuális státuszáról.

A polgármester szerint az önkormányzat nem vállalhat felelősséget az objektumért pusztán politikai nyilatkozatok vagy közösségi médiás bejegyzések alapján.

Babják Zoltán végül arra kérte az érintetteket, hogy politikai üzengetések helyett inkább segítsék azoknak a jogi és műszaki folyamatoknak a lezárását, amelyek szükségesek a hulladékfeldolgozó törvényes működésbe helyezéséhez.

A felek nyilatkozatai jelenleg egymásnak ellentmondanak azzal kapcsolatban, hogy a létesítmény hivatalos átadása megtörtént-e, illetve milyen jogi és adminisztratív lépések szükségesek még az üzem működésének megkezdéséhez.

